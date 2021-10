Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a afirmat marti ca intentia Turciei de a se alatura blocului comunitar „a ajuns într-un blocaj” din cauza deficientelor democratice serioase, avertismentul facând parte din cel mai dur raport anual al UE de când Ankara a început discutiile pentru…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca Statele Unite au propus vanzare de avioane F-16 Turciei, in schimbul investitiei sale in programul F-35, din care Ankara a fost exclusa dupa ce a cumparat sisteme de aparare antiracheta din Rusia, transmite Reuters. Reuters a relatat la inceputul…

- ”Am vorbit despre ceea ce am putea sa facem in vederea construirii unor motoare de avion si unor avioane de lupta. Alt domeniu in care putem actiona impreuna este construirea unor nave. Cu voia lui Allah, putem chiar adopta dispozitii comune cu privire la submarine”, a declarat seful statului turc.…

- Zacamintele de gaze naturale descoperite recent in Marea Neagra ar urma sa asigure aproximativ o treime din necesarul intern al Turciei in 2027, cand productia de gaze la aceasta descoperire ar urma sa ajunga la capacitate maxima, a declarat luni ministrul turc al Energiei, Fatih Donmez, intr-un…

- Decizia Comisiei Europene din aceasta saptamana de a cere sanctionarea Poloniei intr-o disputa privind reforma sistemului judiciar din aceasta tara este o masura inacceptabila si „aroganta”, a scris miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul Justitiei din Ungaria, Judit Varga, potrivit Reuters.

- Turcia este in continuare gata sa asigure securitatea pe aeroportul din Kabul dupa ce talibanii au preluat puterea si Ankara discuta cu toate partile implicate, a declarat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza joi AFP, potrivit Agerpres. "Avem intentia de a asigura securitatea…

- Un avion utilitar pentru stingerea incendiilor, cu cel putin sapte persoane la bord, s-a prabusit sambata in sudul Turciei, unde intervenea pentru a lichida un incendiu, au relatat media turce, citate de AFP. Soarta membrilor echipajului nu se cunoaste deocamdata. Conform agentiei de presa Anadolu,…