- Marele succes inregistrat de nationala de fotbal al Croatiei la Campionatul Mondial din Rusia a devenit un nou motiv de adancire a conflictelor politice, sociale si etnice din Serbia. Elita politica aflata la putere, in frunte cu presedintele Aleksandar Vucic, afirma ca sustinerea fotbalistilor…

- Un deputat al partidului de centru dreapta aflat la putere in Serbia ii considera "idioti" pe compatriotii sai care sustin Croatia la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, dupa exemplul jucatorului de tenis Novak Djokovic. "Doar idiotii pot sustine Croatia. Novak nu-ti este rusine?", a scris, pe Twitter,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat luni ca ''frontiera adevarata in Europa'' este cea care ii separa pe ''progresisti'' si pe ''nationalisti'', si ca aceasta infruntare se va afla in centrul alegerilor pentru Parlamentul European in 2019,…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic l-a invitat pe omologul sau american Donald Trump sa efectueze o vizita oficiala in Serbia, printr-un mesaj de felicitare transmis cu prilejul Zilei Independenței SUA, relateaza site-ul postului B92, informeaza Mediafax.Vucic a anunțat ca l-a felicitat pe…

- Presedintele american Donald Trump i-a sugerat omologului sau francez Emmanuel Macron in timpul intalnirii lor din luna aprilie la Casa Alba ca Franta sa paraseasca Uniunea Europeana si sa incheie un acord de schimb bilateral cu SUA, scrie publicatia Washington Post, citata de Agerpres.

- Meir Ben-Shabat urmeaza sa ajunga in Statele Unite marti si se va deplasa la Casa Alba.John Bolton si Meir Ben-Shabat vor actualiza un document de cooperare intre Statele Unite si Israel care contine masuri pentru contracararea Iranului.Cei doi oficiali vor discuta si despre modalitatile…

- Liderii Frantei, Germaniei si Marii Britanii au cazut de acord ca SUA nu ar trebui sa impuna masuri comerciale unilaterale impotriva Uniunii Europene, ori in caz contrar, UE ar trebui sa se pregateasca sa-si apere interesele, informeaza agentia de stiri Reuters. Emmanuel Macron, Angela…

- Europarlamentarul Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice Partidul Independentei Marii Britanii (UKIP), a declarat, marti, ca presedintele francez Emmanuel Macron ar putea fi ultima sansa pentru Uniunea Europeana, relateaza Politico.eu, citat de Mediafax.Declaratiile lui Farage…