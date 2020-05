Stiri pe aceeasi tema

- Europa trebuie sa-si invete lectiile din criza noului coronavirus, asigurandu-si "autonomia strategica" in sectoare-cheie precum productia de medicamente, ceea ce ar implica formarea de stocuri si respectiv relocarea productiei, a declarat miercuri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, citat de…

- Producatorii auto din intreaga lume se pregatesc sa reporneasca activitatea in fabrici, din Europa si China pana in Statele Unite ale Americii, si folosesc masurile de siguranta deja implementate, carora li se adauga teste de sange si monitorizarea temperaturii angajatilor, scrie Reuters.

- Șeful grupului VW este ingrijorat de contextul actual in care criza COVID-19 a paralizat industria auto din Europa și a oprit producția fabricilor. "Nu avem venituri și vanzari decat in China," a spus Herbert Diess pentru un post de televiziune din Germania. Diess a declarat ca producția trebuie "regandita",…

- Producția fabricilor auto din Europa a fost suspendata pentru urmatoarele saptamani din cauza crizei COVID-19, companiile așteptand momentul oportun pentru reluarea activitații. Uzinele din China au inceput sa fie redeschise, iar cererea sa creasca, dupa cum au transmis Daimler și Volkswagen. De altfel,…

- Compania Romarm a primit aprobare pentru productia de echipamente sanitare, de masti si combinezoane, astfel incat sa ramana in productia strategica a Romaniei, a declarat, luni seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Am avut o discutie cu directorul de la Romarm si i-am dat unda verde…

- Maști și combinezoane dar și echipamente sanitare vor fi produse in cadrul companiei de stat Romarm, specializata in producția de armament, muniție și consumabile pentru industria militara. Ministrul Economiei a spus ca a aprobat producția pentru materialele de prima necesitate in criza coronavirusului…

- Epidemia de coronavirus afecteaza deja economia mondiala, in general, și industria auto, in special. Asta pentru ca multe fabrici auto importa componente din China, iar uzinele de acolo sunt deja inchise de aproape o luna din cauza epidemiei, scrie Reuters.comFiat-Chrysler a anunțat suspendarea temporara…

- Toyota a anunțat ca producția sa din China va fi suspendata pana pe 16 februarie, cauza fiind extinderea epidemiei de coronavirus. Cele 12 uzine Toyota iși vor relua activitatea pe 17 februarie, transmite Reuters. Toyota și-a inchis temporar producția din China pana pe 16 februarie, astfel ca 12 uzine…