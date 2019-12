Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lministru al Justitiei Tudorel Toader scrie Comisiei de la Venetia ca circula informatia potrivit careia guvernul ar intentiona sa-l revoce din calitatatea de membru al comisiei si demonteaza toate controversele care il vizeaza, explicand ca a refuzat sa promoveze OUG privind amnistia si gratierea,…

- Recent, cateva mari capitale europene au fost blocate de fermierii nemulțumiți fie de politicile naționale, fie de cele comune, europene, și de acordurile comerciale considerate un atac la competitivitatea producatorilor agricoli europeni, scrie fermierinromania.ro.„Fermierii au nevoie de…

- Ambasadorul Rustemov: Organizarea la București a unui Forum de afaceri ar fi utila pentru a deschide canale de comunicare directe Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) va colabora cu Ambasada Republicii Kazakhstan in Romania in vederea derularii in conditii optime a proiectelor…

- Comisia Europeana, inca fara un candidat britanic pentru viitoarea echipa, "va analiza situatia" cu cateva zile inainte de votul Parlamentului European asupra alegerii echipei formate de Ursula von der Leyen, informeaza sambata France Presse. "Pana acum nu am primit niciun raspuns. Comisia va analiza…

- Parlamentul European a acordat aviz favorabil, joi seara, candidatului propus de Franta pentru postul de comisar european, Thierry Breton, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Citește și: Lia Olguța Vasilescu a LUAT FOC dupa anunțurile lui Cițu: Asta…

- Responsabili politici atat de stanga cat si de dreapta au avertizat joi asupra deciziei presedintelui francez Emmanuel Macron de a-l propune pe Thierry Breton pentru postul de comisar european, intrucat acesta din urma poate fi suspectat de conflict de interese, iar o respingere a sa ar provoca un…

- Germana Ursula von der Leyen, prima femeie care urmeaza sa conduca Comisia Europeana (CE), a dezvaluit marti portofoliile celor 26 de membri ai echipei sale, a carei prioritate este sa faca fata modificarilor climatice si tehnologice, relateaza AFP, potrivit news.ro.In varful organigramei…

- În cadrul comisiei de Dezvoltare Regionala din Parlamentul European, s-a dezbatut Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unitaților teritoriale de…