UE, teritoriu interzis turiștilor ruși? Miniștrii de externe și ai apararii din Uniunea Europeana, reuniți la Praga in aceasta saptamana, vor discuta apelurile unor state membre de a interzice turiștilor ruși sa intre in blocul comunitar. Cehia – deține in prezent președinția rotativa a Consiliului UE – sustine interzicerea vizelor la nivelul UE pentru turiștii ruși, idee susținuta in principal […] The post UE, teritoriu interzis turiștilor ruși? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

