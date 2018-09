Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit, si a criticat ceea ce el a numit izolationismul "agresiv" al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…

- Potrivit DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres și coletarie de pe piața locala, romanii au trimis cu peste 48% mai multe colete in strainatate in primele 7 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cele mai multe colete expediate din Romania in strainatate…

- Cele mai scazute preturi ale carnii au fost consemnate in Bulgaria, cu 40,9% sub media europeana, si in Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preturi ale carnii din UE au fost inregistrate in Luembourg, care au depasit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene. Pe urmatoarele…

- Retelele de contrabanda au vandut in Romania peste 4,15 miliarde de tigarete in 2017, adica aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elvetiei si Norvegiei. România ocupând astfel locul 5 în Europa, poziţie ocupată în 2016 de Italia, un stat…

- Fermierii din Germania au nevoie de un ajutor special in valoare de aproximativ un miliard de euro (1,17 miliarde de dolari) din cauza pagubelor provocate culturilor agricole de valurile de caldura si de seceta, a anuntat luni presedintele Asociatiei Fermierilor (DBV), Joachim Rukwied. Ajutorul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca tara sa va atinge in anul 2024 tinta convenita de NATO de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare, coeziunea in interiorul Aliantei fiind posibila, in opinia sa, doar daca povara financiara este impartita ''echitabil'',…

- Italia vrea ca toate tarile Uniunii Europene sa accepte partea lor de migranti economici care ajung in comunitatea europeana sau sa primeasca mai putine fonduri europene - astfel suna o propunere pregatita de autoritatile de la Roma pentru mini-summitul mai multor lideri au UE privind migratia, de…