Stiri pe aceeasi tema

- “Credem ca este esential sa mentinem sanctiunile impotriva talibanilor, dar in acelasi timp sa gasim modalitati de asistenta umanitara legitima pen Talibanii au preluat puterea in Afganistan in august, ca urmare a retragerii trupelor americane, la aproape 20 de ani dupa ce islamistii au fost destituiti…

- Sambata, in localitatea uzbeka Termes de la frontiera cu Afganistanul a avut loc o intalnire intre oficialitați din partea ambelor țari. Discuțiile, au precizat surse de la Taskent, s-au referit la o serie de chestiuni importante privind relațiile economice și securitatea frontaliera intre Uzbekistan…

- Talibanii afgani s-au întâlnit prima data cu o delegație comuna SUA-Uniunea Europeana (UE) la Doha marți, iar, în aceeași zi, liderii G20 s-au angajat sa colaboreze pentru a preveni o catastrofa umanitara în Afganistan, scrie AFP.UE a promis, la summitul virtual G20 organizat…

- Discuțiile dintre reprezentanții SUA și cei ai talibanilor vor avea loc sambata și duminica, la Doha, in Qatar, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat, citat de AFP, relateaza Agerpres. Intalnirea dintre delegația americana și responsabilii talibani nu inseamna cu Statele Unite recunosc noul…

- Delegatia americana aflata intr-o vizita de doua zile in Haiti a prezentat vineri scuze poporului haitian pentru tratamentul aplicat unor migranti la frontiera sudica a Statelor Unite si care a provocat un val de reactii scandalizate, transmite AFP. 'Am vazut cu totii imaginile cu tratamentul…

- Gruparea talibanilor, care a preluat puterea in Kabul cu aproximativ 3 saptamani in urma, a anunțat formarea noului guvern. Șeful executivului va fi mulahul Mohammad Hassan Akhund, unul dintre fondatorii principali ai mișcarii taliban. In postura de vicepremier va fi mulahul Abdul Ghani Baradar, cofondator…

- Reuniți joi in Slovenia, in cadrul unei reuniuni ministeriale informale, șefii diplomatiilor țarilor membre ale Uniunii Europene au discutat maniera in care se pot angaja in discuții cu talibanii actualmente la putere la Kabul, in special privind ajutorul umanitar și un eventual nou flux de refugiați…

- Un avion din Qatar care transporta o echipa tehnica a aterizat în Kabul, capitala afgana, miercuri pentru a discuta despre "reluarea operațiunilor la aeroport", a declarat pentru AFP o sursa familiarizata cu problema.Este primul avion strain care a aterizat în Kabul de când…