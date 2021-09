Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu are alta optiune decat sa discute cu noii lideri talibani ai Afganistanului, iar Bruxellesul va incerca sa se coordoneze cu guvernele statelor membre pentru a organiza o prezenta diplomatica la Kabul, a declarat marti pentru Reuters Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe…

- Uniunea Europeana va discuta cu talibanii, in cazul in care conditiile o permit, dar acest lucru nu inseamna ca blocul comunitar recunoaste un nou guvern afgan, a afirmat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de AFP si Reuters. ''Am decis sa lucram intr-o maniera coordonata,…

- Uniunea Europeana va trebui sa discute cu talibanii pentru a oferi sprijin populației Afganistanului, chiar daca blocul comunitar nu îi recunoaște pe insurgenți drept lideri legitimi ai țarii, a declarat marți Josep Borrell, șeful diplomației europene, citat de Reuters.„Nu am spus…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a condus vineri reuniunea ambasadorilor statelor membre NATO pe tema situatiei din Afganistan. Tot vineri a venit și amenințarea din partea Uniunii Europene la adresa talibanilor. Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep…

- Talibanii au susținut în noaptea de joi pâna vineri ca au luat Kandahar, al doilea oraș ca marime din Afganistan, care va lasa doar capitala Kabul și alte câteva teritorii sub controlul guvernului afgan, potrivit AFP."Kandahar este luat complet. Mujahedinii au ajuns în…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a transmis ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu, care l-a sunat pe tema atacului asupra navei „Mercer Street”, ca Uniunea Europeana „este solidara cu Romania ca stat membru al Uniunii…

- Uniunea Europeana avertizeaza autoritațile din Belarus, ca acestea vor avea de platit un preț pentru reprimarea societații civile, dupa un nou val de descinderi și arestari la sediile unor organizații ale societații civile, transmite Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica…

- UE poate fi mandra de faptul ca Moldova, Ucraina si Georgia doresc apropierea si chiar aderarea la Uniunea Europeana. Acest lucru a fost declarat de Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, vicepresedintele Comisiei Europene, Josep Borrell, in urma unei intalniri…