UE suspendă Rusia şi Belarus din Consiliul Statelor de la Marea Baltică Uniunea Europeana a anuntat ca a suspendat Rusia si Belarus din activitatile consiliului, alaturandu-se astfel membrilor Consiliului Statelor de la Marea Baltica (CBSS), transmite, sambata, Reuters. “Aceasta decizie face parte din raspunsul unitar al UE si al partenerilor sai la invazia Rusiei in Ucraina si la implicarea Belarusului in aceasta agresiune neprovocata si nejustificata”, a anuntat UE.“UE este de acord cu ceilalti membri ai CBSS (Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia si Suedia) ca suspendarea Rusiei si Belarus va ramane in vigoare pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

