Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va decide la 18 aprilie daca va restrictiona sau nu exporturile de pui din Brazilia, procesate de BRF SA si alte companii, a anuntat recent Blairo Maggi, ministrul Agriculturii din Brazilia, in urma negocierilor purtate la Bruxelles.

- In prezent, UE nu permite intrarea in spatiul comunitar a carnii de pasare procesata in trei dintre fabricile BRF din Brazilia, care sunt investigate de autoritati pentru ca nu ar fi efectuat testele de siguranta alimentara. Conform informatiilor publicate de Folha de S. Paulo, oficialii europeni…

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), iar Comisia Europeana (CE) trebuie sa vegheze la modul in care concureaza intre ele statele membre, a afirmat joi…

- In Romania si in Bulgaria au avut loc, in 2017, mai mult de 90 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori, arata datele unui raport publicat marti de Comisia Europeana CE privind siguranta rutiera, potrivit Romania TV.Romania este ultima tara din UE, aici inregistrandu se 98 de…

- Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica, relateaza Reuters.Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru Comert a SUA (Federal Trade Commission…

- Comisia Europeana face primii pasi spre implementarea programului prin care intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. CE intentioneaza sa aloce 12 milioane de euro…

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…