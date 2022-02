Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor al UE cere statelor membre sa nu introduca testele de anticorpi in certificatele verzi, aratand ca cei care au trecut prin boala se pot reinfecta, la fel ca și vaccinații. Instituția europeana susține ca dovada anticorpilor protectori i-ar determina pe oameni sa nu mai respecte masurile de […] The post UE spulbera testele de anticorpi. Nu pot intra in certificatul verde first appeared on Ziarul National .