- Secretarul de stat in domeniul culturii, Andrei Chistol a participat in seara zilei de ieri, 9 octombrie la inaugurarea celei de a 80-a stagiune a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Evenimentul s-a desfașurat in incinta Palatului Republicii. In mesajul de felicitare, oficialul a ținut sa menționeze…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chisinau, Excelenta Sa Dereck J. Hogan și Ambasada Poloniei in Republica Moldova vin cu mesaje de regret pentru distrugerea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” și iți exprima suportul in vederea renovarii și recuperarii patrimoniului cultural.

- CHIȘINAU, 25 sept - Sputnik. Reporterul Sputnik Moldova a reușit sa discute cu unul dintre pompieriu care au intrat printre primii in cladirea Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici” dupa ce aceasta a fost cuprinsa de flacari. Este vorba de Comandantul Adjunct al Detașamentului Botanica, Veaceslav…

- Soprana de opera din Republica Moldova, Valentina Nafornița, face un apel catre toți cetațenii de a se solidariza și de a ajuta la reconstrucția Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, dupa ce ieri a fost devastata de un incendiu ingrizitor.

- Delegația Uniunii Europene in Republica Moldova continua desfașurarea campaniei de comunicare „UE pentru Moldova Rurala”, menita sa reflecte rezultatele și schimbarile realizate in zonele rurale din Republica Moldova, dar și sa prezinte oportunitațile curente oferite de catre Uniunea Europeana. In acest…

- Azi, 18 august, la Ungheni a fost dat startul lucrarilor de renovare a sistemului de apeduct de pe strada Naționala și Solidaritații. ”Este un proiect pe care l-am așteptat foarte mult”, a subliniat primarul de Ungheni, Alexandru Ambros. La evenimentul de lansare a fost prezent Peter Michalko, Ambasadorul…

- Cunoscutul naist Marin Gheras, solist-instrumentist al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici”, Artist al Poporului, a implinit astazi 50 de ani. Solicitat de agenția moldpres, directorul artistic și prim-dirijorul Orchestrei Simfonice a filarmonicii, Mihail Agafița, a menționat…