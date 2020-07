„Avem nevoie de tratamente si vaccinuri eficiente pentru a elimina pericolul cauzat de coronavirus. De aceea, suntem mandri sa sustinem eforturile CEPI de dezvoltare rapida a celor mai promitatoare potentiale vaccinuri”, a declarat Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, potrivit comunicat de presa al Comisiei Europene remis miercuri News.ro. Ca raspuns la pandemia de coronavirus, CEPI, un parteneriat global creat in 2017 in scopul dezvoltarii de vaccinuri menite sa previna aparitia unor epidemii viitoare, actioneaza in sensul crearii rapide a unui portofoliu…