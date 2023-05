UE, spre austeritate militară sub supraveghere germană Decizia guvernelor de a inchide economiile in timpul pandemiei de covid-19, iar apoi cel mai mare șoc energetic din ultimii 50 de ani, cauzat de sancțiunile impuse Rusiei, au facut ca statele UE sa ajunga la deficite foarte mari, o situație asemanatoare cu cea de dupa criza financiara din 2008. Ca și in timpul crizei precedente, guvernele le cer cetațenilor sa achite nota de plata rezultata din crizele generate sau scapate de sub control de elite. Liderii UE se pregatesc sa impuna noi cure de austeritate in statele membre. La finalul lunii aprilie, Comisia Europeana a propus revenirea la politica… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

