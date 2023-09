Stiri pe aceeasi tema

- Rusia continua razboiul de uzura cu Ucraina și mizeaza pe un efect indirect: plecarea ucrainenilor din țara!Exodul neincetat de oameni dincolo de frontierele Ucrainei va avea ca efect faptul ca regimul de la Kiev nu va mai putea sa faca fața, ca sa nu mai vorbim de capacitatea de lupta, a scris pe Telegram…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania va continua sa sprijine „multidimensional si cuprinzator” Ucraina, atat timp cat va fi necesar, si sa fie alaturi de Republica Moldova, grav afectata de razboi, prin asistenta financiara, expertiza si sprijin politic, informeaza AGERPRES . „Vom…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski promite ca Ucraina va riposta dupa atacul rusesc de la Cernihov. Aceasta, in condițiile in care rușii continua sa ucida fara mila civilii ucraineni. La Cernihov, in nordul țarii, 7 civili au murit și peste 140 au fost raniți. Pe de alta parte, o drona ucraineana…

- In timpul intalnirii de la Galati, participantii si-au exprimat aprecierea pentru sprijinul continuu si asistenta acordate de Romania si Republica Moldova tarii vecine Ucraina, in contextul invaziei pe scara larga a Rusiei si al atacurilor continue cu rachete si drone, inclusiv asupra porturilor si…

- Președintele american, Joe Biden, i-a cerut directorului CIA, William J. Burns, sa devina membru al Cabinetului sau, intr-o mișcare simbolica, dar care reflecta rolul central pe care acesta l-a avut in politica externa a administrației SUA, precum și rolul sau cheie de mesager cate Rusia, relateaza…

- Presedintele Putin a pierdut deja razboiul in Ucraina, considera liderul de la Casa Alba, care s-a referit la lipsa de resurse și la problemele economice ale Rusiei. Joe Biden se așteapta ca Moscova sa fie impinsa la negocieri de contraofensiva ucraineana.

- Noi precizari despre livrarea bombelor cu fragmentare pentru Ucraina, in razboiul contra Rusiei SUA au confirmat deja ca vor furniza munitii cu fragmentatie Ucrainei. Se depașește astfel un prag important privind tipurile de armament oferite Kievului pentru a se apara impotriva Rusiei.„Este o decizie…

- Rebeliunea Wagner din Rusia l-a slabit pe Vladimir Putin si a facut ca liderul de la Moscova sa fie un "paria" la nivel mondial, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, potrivit USA Today. Este dificil de spus cat de mult a fost slabit Putin, a declarat Biden vorbind cu reporterii la Casa…