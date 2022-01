Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au abordat intr-o convorbire telefonica tensiunile din Ucraina si au subliniat ca orice agresiune suplimentara la adresa acestei tari “va avea consecinte uriase”, transmite duminica…

- Ministrii de externe din tarile Aliantei Nord-Atlantice se întrunesc vineri, în format de videoconferinta, pentru a adopta o pozitie comuna în perspectiva reuniunii Consiliului NATO-Rusia din 12 ianuarie consacrate reducerii tensiunilor legate de Ucraina, transmite agenția DPA, citata…

- Rusia a trimis Statelor Unite propuneri de date pentru negocierile privind garantiile de securitate cerute de Moscova, informeaza agentia de presa RIA, citata de Reuters, fara a preciza programul, potrivit Agerpres. Ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov a declarat ca Rusia nu va accepta niciun…

- Secretarul de presa al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat luni, intrebat despre posibilitatea amplasarii de arme nucleare in Belarus, ca ”sunt posibile tot felul de variante” de raspuns in cazul in care NATO ar amplasa arme in apropierea frontierei ruse, relateaza agenția TASS, citata de Agerpres…

- Rusia a dezvaluit vineri propunerile sale pentru limitarea influentei militare americane si a NATO in vecinatatea sa si a anunțat ca doreste sa negocieze "inca de sambata" cu SUA aceste masuri, pe care Moscova le prezinta drept ,esentiale pentru evitarea unei

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Kremlinul a acuzat duminica Occidentul ca amplifica artificial tensiunile în jurul Ucrainei, cu declaratii repetate care sugereaza ca Rusia este gata sa lanseze un atac asupra vecinei sale si a transmis totodata Washingtonului si aliatilor sai sa opreasca o constructie militara în apropiere.Secretarul…