Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat vineri, la Washington, dorinta de a întoarce pagina în criza franco-americana care a determinat si o racire a relatiilor dintre Statele Unite si Uniunea Europeana si a salutat o cooperare transatlantica consolidata, transmite AFP."Nu…

- Camera Reprezentanților SUA urmeaza sa voteze marți în favoarea creșterii plafonului datoriei SUA pâna în decembrie, un ragaz așteptat într-un razboi nesfârșit și stresant pentru cea mai mare economie din lume, scrie AFP.Întrucât democrații au o majoritate…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este personalitatea politica a lumii in care romanii au cea mai mare incredere. Concluzia aparține unui sondaj de opinie realizat in septembrie. Din acealași sondaj reiese ca increderea in țari și organizații internaționale este in cadere libera printre romani.…

- Intalnirea cu usile inchise de la un hotel de la aeroportul din Zurich, despre care Sullivan a spus ca a durat aproximativ sase ore, a fost prima intalnire fata in fata cu Yang de la discutiile lor din Alaska, marcand o faza mai putin conflictuala intre cele doua superputeri. “Discutiile au fost productive…

- In cazul in care congrsmenii nu adopta bugetul – inainte de miezul noptii de joi spre vineri (ora locala) – toate finantarile serviciilor federale urmeaza sa fie intrerupte vineri, iar sute de mii de angajati sa intre in somaj tehnic. In Senat, republicanii si democrati au ajuns la un acord asupra unui…

- Președintele francez Emmanuel Macron își va trimite, saptamâna viitoare, înapoi ambasadorul SUA, dupa ce președintele Joe Biden a fost de acord ca o consultare cu Franța înainte de anunțarea unui pact de securitate cu Australia ar fi putut preveni un conflict diplomatic, a spus…

- ”Noi nu excludem nimic”, a raspuns George Eustice la postul Sky News, intrebat despre posibilitatea ca Londra sa adere la acest acord trilateral, care a inlocuit Acordul de Liber-Schimb Nord-American (NAFTA/ALENA), in pofida faptului ca ”noi preferam ca incheiem un acord comercial bilateral cu Statele…

- Uniunea Europeana si Statele Unite au lansat un apel sambata altor state sa adere la proiectul lor de acord privind o reducere a emisiilor de metan pentru a limita incalzirea globala, cu cateva saptamani inainte de COP26, noteaza AFP. Acest proiect, dezvaluit vineri seara de presedintele…