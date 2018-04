Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va avea 'probleme mai mari decat a avut vreodata' daca autoritatile de la Teheran decid sa reia programul nuclear, a avertizat marti presedintele american, Donald Trump, in timpul intrevederii de la Casa Alba cu presedintele francez, Emmanuel Macron, transmit AFP si dpa.Trump, care…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat marti, in cursul intrevederii cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, ca Iranul va avea "probleme mai mari ca niciodata" daca va relansa programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, într-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, intr-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters. Potrivit agentiilor de presa internationale, un subiect important pe care urmeaza sa il discute…

- China și Rusia vor bloca orice incercare de a "sabota" acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul, a avertizat luni șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, care a calificat drept "inacceptabila" orice revizuire a textului, in condițiile in care Donald Trump amenința cu retragerea Statelor Unite, scrie…

- Peste 500 de deputati din Franta, Germania si Marea Britanie au trimis o cerere omologilor sai din Statele Unite, prin care ii indeamna sa il convinga pe presedintele Donald Trump sa nu renunte la acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- La patru zile dupa ce Vladimir Putin si-a asigurat inca sase ani la Kremlin, presedintele Klaus Iohannis ii transmite un scurt mesaj liderului Federatiei Ruse, in care isi exprima dorinta ca relatiile dintre cele doua state sa se desfasoare in conformitate cu normele de drept international.…

- Presedintii din Franta si SUA, Emmanuel Macron si Donald Trump, au discutat miercuri despre modalitatile de solutionare a disputelor comerciale si despre reactia fata de Rusia dupa atacul neurotoxic din Marea Britanie, anunta Casa Alba.