- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca doreste sa negocieze cu Uniunea Europeana un acord comercial similar celui incheiat de blocul comunitar cu Canada (CETA), sustinand ca pentru un astfel de acord nu este nevoie ca Regatul Unit sa se supuna ”la toata panoplia” de reguli comunitare cerute…

- Negocierile de dupa Brexit intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa fie purtate de o echipa de 40 de persoane - numita "Taskforce Europe" (”Grup de lucru Europa”) - plasata in subordinea premierului conservator Boris Johnson, a anuntat luni seara purtatorul sau de cuvant, relateaza…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson urmeaza sa se intalneasca luni cu 16 lideri africani in cadrul unui summit destinat investitiilor, care are drept scop largirea paletei de parteneri comerciali ai Regatului Unit, in contextul in care acesta se pregateste sa iasa din Uniunea Europeana, a anuntat…

- Premierul britanic Boris Johnson a propus marti o campanie de strangere de fonduri pentru ca faimosul ceas cu clopot Big Ben sa sune pe 31 ianuarie 2020 la ora 23:00 GMT, momentul cand Regatul Unit va iesi oficial din Uniunea Europeana, scrie Reuters. Clopotul de 13,7 tone a fost foarte tacut incepand…

- Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau în Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor în alegerile parlamentare desfasurate joi, a declarat vineri lidera executivului scotian Nicola Sturgeon, potrivit Reuters, preluata de…

- Victoria lui Boris Johnson la alegerile legislative anticipate semnaleaza faptul ca plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana este inevitabila, a comentat vineri deputatul conservator german Norbert Roettgen, dupa ce Partidul Conservator al premierului britanic a obtinut o larga majoritate la…

- UPDATE, ora 10:00 – Premierul britanic Boris Johnson a obtinut o victorie rasunatoare la alegerile legislative anticipate de joi, Partidul Conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale partiale publicate vineri, relateaza AFP, BBC si…