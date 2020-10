Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii european si britanic ai relatiei comerciale post-Brexit au convenit sa discute luni in "formatul" convorbirilor, in prezent in impas, ceea ce l-a determinat pe Boris Johnson sa vorbeasca public despre probabilitatea unui "no deal", a anuntat vineri Comisia Europeana, relateaza AFP. "Michel…

- Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a lasat sa se inteleaga marti ca incheierea unui acord comercial cu Regatul Unit ar putea sa mai dureze "saptamani", cu doua zile inainte de termenul-limita fixat de Londra pentru ajungerea la un compromis, relateaza AFP. "UE va continua…

- Marea Britanie s-a declarat miercuri "pregatita" pentru un eșec al negocierilor comerciale cu Uniunea Europeana, în continuare în impas și pe finalul perioadei de tranziție post-Brexit, scrie AFP.Într-o discuție telefonica cu președintele Consiliului European Charles…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sâmbata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citând serviciile de presa ale celor doi oficiali.În cursul unei…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta sambata prin videoconferinta cu premierul britanic Boris Johnson, pentru a face "bilantul negocierilor" comerciale si a stabili "urmatoarele etape", a anuntat vineri pe Twitter purtatorul ei de cuvant, informeaza AFP si Reuters.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta sambata prin videoconferinta cu premierul britanic Boris Johnson, pentru a face "bilantul negocierilor" comerciale si a stabili "urmatoarele etape", a anuntat vineri pe Twitter purtatorul ei de cuvant, informeaza AFP si Reuters potrivit…

- Un acord cu Uniunea Europeana privind relatia post-Brexit poate fi incheiat in septembrie, este estimarea Regatului Unit, a declarat joi negociatorul sef britanic David Frost inainte unei noi runde de negocieri pe care o va avea saptamana viitoare cu omologul sau european Michel Barnier, informeaza…