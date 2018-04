Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 19 apr — Sputnik, Doina Crainic. Donald Tusk a amenințat ca va refuza un acord privind Brexit cu excepția cazului în care Marea Britanie va putea oferi o soluție pentru a preveni o „frontiera dura" între Republica Irlanda si Irlanda de Nord. © Sputnik / Алекс…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat, miercuri, cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate in privinta agravarii conflictului din Siria, subliniind "necesitatea de a evita scaparea de sub control a situatiei", relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Partidele aflate la guvernare la Budapesta au solutionat o problema esentiala pentru siguranta Ungariei, respectiv migratia, in timp ce partidele de opozitie nu au reusit sa solutioneze aceasta chestiune intrucat 'ele se afla sub cenzura internationala', potrivit lui Orban. Seful executivului…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a organizat, in Parlamentul European din Bruxelles, o conferința istorica privind implicarea Romaniei in Primul Razboi Mondial și contextul Marii Uniri de la 1918. Conferința a fost marcata și de lansarea volumului…

- Consiliul de Securitate al ONU supune la vot, vineri incepand cu ora locala 11:00 (16:00 GMT), un proiect de rezolutie prin care se cere o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, pentru a se permite accesul ajutoarelor umanitare, au anuntat surse diplomatice, citate de AFP si Xinhua. O noua versiune…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- ''Coreea de Nord continua sa-si dezvolte programele nuclear si de rachete balistice, ceea ce reprezinta un pericol pentru noi toti. Toti aliatii se afla acum in raza de actiune a rachetelor nord-coreene'', a subliniat Stoltenberg in cadrul conferintei anuale ajunse la cea de-a 54-a editie.''Phenianul…

- UPDATE Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a cerut in plenul PE ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa vorbeasca in plen, la dezbaterea privind situatia justitiei din Romania. Social-democratul a invocat necesitatea prezentarii punctului de vedere al Guvernului roman, in conditiile…