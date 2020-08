Sănătatea profesorilor și a elevilor nu contează pentru Guvernul PNL!

Puterea are măști gratuite pentru polițiști, pentru medici, pentru interlopii lui Pian, dar nu are pentru profesori și pentru elevi! Ministrul Educației anunță nonșalant că nu are soluții pentru a asigura protecția sanitară pentru profesorii și elevii care… [citeste mai departe]