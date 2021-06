Ungaria a aruncat un pietroi in lacul UE dupa ce parlamentul de la Budapesta a adoptat o lege care interzice promovarea homosexualitații in randul minorilor. Pare alb pe negru și destul de lamurit. Legea, spune ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, nu este indreptata impotriva vreunei minoritați, ci impotriva pedofililor. „Aceasta lege nu spune nimic […] The post UE și ofensiva LGBT: Cine nu este cu noi este impotriva noastra first appeared on Ziarul National .