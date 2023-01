Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, presedintii Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si al Consiliului European, Charles Michel, au semnat documentul la sediul aliantei nord-atlantice din Bruxelles, transmite Agerpres. Cele doua parti lucreaza de mai multa vreme la aceasta declaratie,…

- Marți, 10 ianuarie, Uniunea Europeana si NATO au semnat o noua declaratie comuna – a treia, dupa cele din 2016 si 2018 – pentru a continua sa-si dezvolte cooperarea, in contextul razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, transmite EFE si Agerpres . Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, presedintii…

- NATO și Uniunea Europeana vor crește nivelul acțiunilor comune pentru securitatea Europei. Secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg, și președinții Ursula von der Leyen și Charles Michel au semnat a treia declarație comuna de cooperare.

- Liderii UE și NATO au incheiat, marți, un „acord istoric” prin care se urmarește strangerea relațiilor de colaborare dintre cele doua organizații. Este vorba despre o Declarație comuna, semnata de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, de președintele Consiliului European, Charles Michel, și…

- ”Ceea ce face Vladimir Putin in Ucraina e terorism militar, ceea ce face in R. Moldova e terorism economic, dar Romania și Uniunea Europeana nu vor abandona Republica Moldova”, susține politologul de la București, Cristian Parvulescu, care considera ca vizita de joi, 10 noimerie, a președintelui Comisiei…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat informația Libertatea potrivit careia la ședința de marți seara, 25 octombrie, de la Vila Lac, cu premierul Nicolae Ciuca, s-a convenit sa se elimine anumite proiecte prinse in PNRR si a adaugat ca in acest context spera „sa prindem pentru agricultura, pentru…

- „Nu putem vorbi de unitate europeana fara Romania in Schengen. Ideea de solidaritate europeana, care este invocata zilele acestea inclusiv de presedinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, si de catre alti oficiali europeni, este benefica. Insa, in contextul in care Olanda tine Romania in…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, acuza Olanda ca ”submineaza ideea solidaritații europene” și susține ca Romania are poziții proeuropene clare și nu este lasata sa intre in Schengen, ”in timp ce alte țari membre au probleme destul de grave cu statul de drept”. Stanescu mai declara ca ”USR-ului…