UE şi NATO îi vor cere Rusiei să oprească războiul şi să elibereze teritoriul invadat, printr-un apel comun UE si NATO au ajuns la un acord, urmand sa lanseze o declaratie care ar putea sa puna capat razboiului din Ucraina. Prin aceasta initiativa diplomatica, cele doua aliante ii vor cere Rusiei sa sfarseasca razboiul si sa elibereze teritoriul invadat. Potrivit ziarului Politico, acesta declaratie ar putea fi lansata saptamana viitoare, fiind un document prin care se cere oficial eliberarea Ucrainei. Se pare ca acest apel a fost negociat mai bine de un an si a fost amanat din cauza conflictelor dintre Turcia si Cipru. “Deși textul nu conține chestiuni suprinzatoare, oficializarea lui ar reprezenta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a retinut un cuplu casatorit suspectat de spionaj in favoarea Rusiei in orasul Odesa de la Marea Neagra, unul dintre cele mai mari porturi ucrainene. Intr-un comunicat transmis joi, SBU acuza cuplul ca a colectat informatii secrete pentru Rusia despre locurile…

- Jurnaliștii de la publicația Politico l-au desemnat pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la categoria „Visatori” și „Invinși”, dupa ce invazia din Ucraina i-a „retrogradat țara la un statut de rangul al treilea”. Alegerea lui Vladimir Putin drept „Perdantul anului 2022” a fost facuta in…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, incurajeaza Ucraina sa mențina presiune impotriva Rusiei și sa continue atacurile asupra forțelor lui Putin, care sunt slab pregatite, pe parcursul lunilor de iarna, potrivit The Daily Beast . „Avand in vedere avantajul pe care ucrainenii il au in ceea ce…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ieri, la Varsovia, ca „probabil’’ racheta care a cazut marti pe teritoriul tarii sale si a ucis doi oameni „a fost lansata de Ucraina’’ si a adaugat ca ‚’nimic nu indica’’ faptul ca ar fi vorba despre un „atac intentionat impotriva Poloniei’’, a transmis…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat miercuri, la Varsovia, ca ”probabil” ca racheta care a cazut marti pe teritoriul tarii sale si a ucis doi oameni ”a fost lansata de Ucraina” si a adaugat ca ”nimic nu indica” faptul ca ar fi vorba despre un ”atac intentionat impotriva Poloniei”, transmite…

- Pentru prima data, Republica Moldova este invitata la o reuniune NATO care se va desfașura la București. Anunțul a fost facut de catre șeful diplomației de la Bucuresti, Bogdan Aurescu. „Este prima data cand va participa și Republica Moldova la o reuniune NATO. Exista o reuniune la care sunt invitați…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis un dosar penal pe numele unui cetațean ucrainean pe care il acuza de fondarea „Batalionului Islamic Crimeea”, anunța TASS și Hotnews. Luni, departamentul local al FSB pentru Crimeea și orașul Sevastopol a declarat luni intr-un comunicat remis…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, intrebat despre cererea Ucrainei de aderare rapida la NATO, ca "fiecare democratie din Europa are dreptul sa aplice pentru a deveni membru al NATO si aliatii NATO respecta acest drept". "Am spus de mai multe ori ca usa NATO ramane deschisa si…