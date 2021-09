Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ramane ferma in fața preluarii puterii in Afganistan a talibanilor și refuza sa recunoasca formarea noii țari. Noul Emirat Islamic al Afganistanului, cum au anunțat talibanii, nu se va axa pe un sistem democratic, conform valorilor occidentale, noteaza Mediafax. Uniunea Europeana…

- Dupa retragerea trupelor straine din Afganistan și asaltul talibanilor, care a culminat cu cucerirea capitalei Kabul și proclamarea Emiratului Islamic al Afganistanului, armamentul american care era destinat forțelor de securitate afgane susținute de occident a ajuns pe mina militanților talibani, informeaza…

- ONU a cerut vecinilor Afganistanului sa-și pastreze granițele deschise, pe masura ce crește numarul civililor care fug de atacurile talibanilor. Mulți au ajuns la Kabul, vazand capitala drept ultimul lor refugiu sigur. „De aici unde mai fugim?”, se intreaba aceștia. In același timp, deficitul de alimente…

- Uniunea Europeana a propus Rusiei sa discute impreuna despre o potentiala recunoastere reciproca a certificatelor lor de vaccinare anti-COVID-19, a anuntat joi agentia de presa TASS, care l-a citat pe ambasadorul UE la Moscova, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Rusia a autorizat pana acum patru…

- Slovenia ''nu este un stat membru de mana a doua'' in Uniunea Europeana, a declarat vineri premierul sloven Janez Jansa, in urma unui incident cu Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, petrecut in ziua precedenta la lansarea presedintiei slovene a Consiliului UE, relateaza…

- Guvernul britanic anunta miercuri un acord cu Uniunea Europeana in ”razboiul carnatilor”, cu privire la o amanare cu trei luni - pana la sfarsitul lui septembrie - a implementarii unor masuri post-Brexit privind Irlanda de Nord, relateaza AFP, potrivit news.ro. Acest acord permite Regatului…

- Comisia Europeana a declarat ca decizia inseamna ca informatiile personale ale cetatenilor UE vor fi tratate cu acelasi nivel de protectie ca si in interiorul blocului atunci cand vor fi transferate in Marea Britanie. Companiile se temeau ca Marea Britanie si UE nu vor ajunge la un acord privind echivalenta…

- Divortul dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana este consumat, la cinci ani de la referendumul privind Brexitul organizat la 23 iunie 2016, insa disensiuni puternice continua sa existe cu privire la schimbarile profunde care abia incep sa se faca simtite, intr-un context bruiat de pandemia de COVID-19,…