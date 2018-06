Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va deschide calea pentru aderarea Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar in luna iunie a anului viitor, dar acest lucru se va intampla numai in cazul in care cele doua tari din Balcani vor inregistra progrese in privinta statului de drept si in privinta combaterii criminalitatii…

- Uniunea Europeana este asteptata sa decida marti la Luxemburg in favoarea deschiderii negocierilor de aderare cu Albania si fosta Republica Iugoslava a Macedoniei in iunie 2019, dar aceasta decizie este insotita de numeroase conditii, a anuntat presedintia bulgara a UE, potrivit AFP, potrivit agerpres. …

- Uniunea Europeana este asteptata sa decida marti la Luxemburg in favoarea deschiderii negocierilor de aderare cu Albania si fosta Republica Iugoslava a Macedoniei in iunie 2019, dar aceasta decizie este insotita de numeroase conditii, a anuntat presedintia bulgara a UE, potrivit AFP. "Statele…

- Germania a facut apel marti la Franta si Olanda sa permita negocieri de aderare la Uniunea Europeana cu Albania si Macedonia, pentru a ajuta la stabilizarea Balcanilor de Vest, dupa ce diplomati din cadrul UE nu au reusit sa cada de acord asupra termenilor discutiilor, relateaza agentia Reuters,…

- Parlamentul macedonean a ratificat miercuri acordul incheiat duminica cu Grecia in vederea schimbarii numelui tarii in ”Republica Macedonia de Nord”, prima etapa a unui proces incert, inainte de punerea lui in aplicare, relateaza AFP conform News.ro . Acordul, menit sa puna capat unui litigiu vechi…

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord. Acum Skopje are calea deschisa pentru aderarea…

- Ivanov sustine ca nu va semna acordul pentru ca sunt incluse prea multe concesii fata de Grecia, scrie news.ro. Cele doua tari au ajuns la un acord marti pentru a opri o disputa veche de mai multe decenii. Atena sustine ca fosta republica iugoslava nu poate folosi numele Macedonia, deoarece…

- Comisia Europeana a sustinut marti inceperea discutiilor privind procesul de aderare al Albaniei si Macedoniei si a recomandat Consiliului European sa ia o decizie in acest sens, scrie Politico. Comisia a informat intr-un comunicat ca ambele tari „au progresat” in mai multe domenii dar a adaugat ca…