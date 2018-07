UE si China semneaza prima declaratie comuna in care avertizeaza impotriva razboaielor comerciale

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si China au semnat luni la Beijing prima lor declaratie comuna din 2015, in urma unei reuniuni intre presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker, presedintele Consiliului European Donald Tusk si premierul chinez Li Keqiang, transmite dpa. Documentul de opt pagini abordeaza diferite…

- Europenii s-au aratat luni iritati de faptul ca au fost calificati drept ''inamici'' de catre Donald Trump si i-au cerut presedintelui american sa dea dovada de fermitate pentru a apara Ucraina in cursul intalnirii sale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Helsinki, relateaza AFP si dpa, conform…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat in vizita la Beijing, a facut luni apel la China, dar si la SUA si Rusia, "sa evite haosul", intr-un moment in care America lui Donald Trump a intrat in disputa cu principalii sai parteneri comerciali, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, "inamicii" SUA, intr-un interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin la Helsinki, informeaza duminica AFP.

- Uniunea Europeana a avertizat SUA ca impunerea unor tarife vamale la masini si componente auto va lovi industria sa auto si va duce probabil la contramasuri de 294 de miliarde de dolari la exporturile americane, din partea partenerilor ei comerciali, transmite Reuters. Într-un document trimis…

- Uniunea Europeana este dispusa sa discute cu SUA pentru solutionarea disputei comerciale declansata de decizia Washingtonului de a impune tarife vamale suplimentare pentru otelul si aluminiul provenit din Europa, a declarat joi comisarul european pentru Comert, Cecilia Malmstrom. Calificand…