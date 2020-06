Loteria Romana: Report la Joker de peste 7,21 milioane de lei

Joi 25 iunie, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc. Tragerile Loto se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii Romanii au noroc, incepand cu ora 18.15.Joi, 25 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc… [citeste mai departe]