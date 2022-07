Stiri pe aceeasi tema

- Energia ieftina va ramane doar o amintire, confirma Executivul comunitar. Liderii UE au avertizat la finalul saptamanii ca ”energia ieftina a disparut” si au convenit sa intensifice pregatirile pentru reduceri viitoare ale livrarilor de gaze rusesti, acuzand Moscova ca transforma energia intr-o arma…

- Uniunea Europeana va mentine cat va fi necesar sustinerea pentru Ucraina in contextul razboiului cu Rusia si va contribui la reformarea si modernizarea tarii dupa incheierea conflictului, a declarat vineri Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, anunța mediafax. Fii la curent…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut luni seara liderilor Uniunii Europene sa puna deoparte certurile interne și sa continue planurile de aprobare a celui de-al șaselea pachet de sancțiuni propus impotriva Rusiei, inclusiv embargoul petrolului, relateaza CNN . Adresandu-se prin videoconferința…

- Sanctiunile impuse de Occident Rusiei „provoaca” o criza mondiala si genereaza cele mai mari dificultati pentru Uniunea Europeana, a afirmat joi presedintele rus, Vladimir Putin. „Sanctiunile provoaca o criza globala. Initiatorii sanctiunilor, ghidati de ambitii cu perspectiva scurta, amplificate politic,…

- Ungaria va vota noile sancțiuni ale UE impotriva Moscovei, care prevad un embargo asupra petrolul rusesc, doar daca blocul comunitar va veni cu soluții la problemele pe care implementarea unei asemenea decizii le-ar crea, potrivit ministrului ungar de externe, Peter Szijjarto, citat de CNN . „Am transmis…

- ”Eu personal, si vorbesc in nume personal, nu as plati niciodata gazul in ruble. Dar este o opinie personala, nu ca presedinte al Senatului, ci ca cetatean al Romaniei”, a declarat, joi seara, la Digi 24, Florin Citu. Acesta a precizat ca, atata timp cat exista un contract el trebuie respectat si,…

- Spania si Portugalia au ajuns marti la un acord cu Comisia Europeana pentru a putea scadea pretul energiei electrice in peninsula iberica, in virtutea unei derogari care le permite celor doua state sa disocieze pretul electricitatii de cel al gazelor naturale, informeaza Digi24 . „Am ajuns la un acord…

- Uniunea Europeana pregatește un raspuns coordonat in privința suspendarii livrarilor de gaze rusești in unele țari europene, a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform HotNews. Mesajul tranmis de von der Leyen: „Anunțul facut de Gazprom ca oprește unilateral livrarea de…