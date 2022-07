Stiri pe aceeasi tema

- Companiile rusești de stat Rosneft și Gazprom vor putea sa livreze petrol catre terțe țari in cadrul unei ajustari a sancțiunilor Uniunii Europene convenite de statele membre in aceasta saptamana, care vizeaza limitarea riscurilor la adresa securitații energetice globale, scrie Reuters. Fii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vorbit despre noul val de sancțiuni pe care Uniunea Europeana il pregatește impotriva Rusiei, in privința unui embargo privind petrolul. Negocierile pare ca bat pasul pe loc, avand in vedere opoziția Ungariei in acest sens. Iohannis a explicat ce urmeaza daca…

- Tarile care erau considerate pana in prezent "neprietenoase" la adresa Rusiei pot fi de acum numite tari "ostile", intrucat acestea duc un razboi pe plan diplomatic, politic si economic impotriva Federatiei Ruse, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia…

- Comisia Europeana a explicat modul in care companiile din Uniunea Europeana pot plati pentru gazul rusesc fara a incalca sancțiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, intr-un ghid actualizat privind aceasta problema, consultat de Reuters . Comisia a transmis luna trecuta companiilor europene ca ar…

- Kremlinul respinge acuzatia formulata de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia Rusia foloseste aprovizionarea cu gaze naturale ca instrument de santaj, dupa ce gigantul energetic rus Gazprom a oprit exporturile de gaze catre Polonia si Bulgaria, relateaza The Guardian.…

- Rusia a suspendat livrarile de gaz catre Polonia in baza contractului Yamal. Informația a fost transmisa pe surse de Onet. Onet transmite ca a confirmat informația atat din surse guvernamentale, cat și din compania de stat de petrol și gaze PGNiG. Jurnaliștii transmit ca o celula de criza s-a reunit…