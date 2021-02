Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei UE Josep Borrell a recomandat marti adoptarea de noi sanctiuni impotriva Kremlinului, dupa afrontul suferit in timpul vizitei sale la Moscova si si-a anuntat intentia de a face propuneri in acest sens statelor membre, relateaza AFP si dpa potrivit Agerpres. "Guvernul rus se afla…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat la intoarcerea sa de la Moscova ca este foarte ingrijorat de refuzul autoritatilor ruse de a se angaja intr-un dialog "mai constructiv" cu Uniunea Europeana (UE) si i-a indemnat pe liderii europeni "sa traga consecinte", ce ar putea include sanctiuni,…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, "a condamnat cu fermitate" vineri decizia Rusiei de a expulza trei diplomati europeni, in contextul in care el se afla in vizita la Moscova, si a cerut ca aceasta decizie sa fie "reevaluata", a anuntat purtatorul sau de cuvant, relateaza AFP. "Josep…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a declarat vineri ca i-a cerut ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, eliberarea din inchisoare a disidentului Aleksei Navalnii, transmite Reuters. Raspunsul a fost ca UE este un partener pe care nu te poti…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a declarat vineri ca i-a cerut ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, eliberarea din inchisoare a disidentului Aleksei Navalnii, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Seful diplomatiei europene,…

- Relatiile dintre Uniunea Europeana si Rusia au atins un nivel minim in urma incarcerarii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a apreciat vineri, la Moscova, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit AFP si EFE, citate de AGERPRES. ''Este sigur ca relatiile noastre…

- Relatiile dintre Uniunea Europeana si Rusia au atins un nivel minim in urma incarcerarii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a apreciat vineri, la Moscova, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit AFP si EFE. ''Este sigur ca relatiile noastre sunt puternic tensionate…

- Inaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a denuntat „arestarile masive” si „folosirea disproportionata a fortei” in cursul manifestatiilor desfasurate sambata in Rusia pentru eliberarea opozantului Aleksei Navalnii si impotriva regimului Putin.