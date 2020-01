UE se teme de o "escaladare iminentă" a violențelor în capitala Libiei, Tripoli Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a facut apel la o soluție politica în Libia, unde Ankara a anunțat amplasarea de trupe la sol, și a avertizat ca se teme de o"escaladare iminenta a violenței" în jurul capitalei Tripoli, scrie AFP.



"Ultimele evenimente din Libia indica faptul ca o escaladare a violenței în jurul Tripoli ar putea fi iminenta", a declarat înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, într-un comunicat.



"Astazi este mai urgent ca niciodata sa lucra cu adevarat la o soluție politica pentru criza din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Misiunea soldatilor nostri acolo este sa coordoneze (...) Soldatii nostri au inceput sa fie desfasurati progresiv'', a afirmat Erdogan intr-un interviu acordat postului CNN Turk.Turcia este una dintre tarile sustinatoare ale Guvernului de Uniune Nationala (GNA) libian condus de Fayez al-Sarraj…

- Liga Araba tine marti la solicitarea autoritatilor de la Cairo o reuniune de urgenta privind situatia din Libia, unde guvernul de la Tripoli a semnat doua acorduri de cooperare cu Ankara, a anuntat luni organizatia panaraba, cu sediul in capitala Egiptului, noteaza AFP. Scufundata in haos de la prabusirea…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca țara sa va trimite trupe in Libia in cel mult o luna, in condițiile in care Guvernul recunoscut internațional de la Tripoli a facut o solicitare in acest sens, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Guvernul recunoscut internațional…

- Aceasta intalnire intre Erdogan si al-Sarraj a avut loc duminica - cu usile inchise - la Istanbul, la cateva zile dupa ce Ankara a amenintat sa trimita trupe in Libia care sa-l sustina pe seful GNA, recunoscut de ONU.”Noi nu vom permite nimanui sa controleze Libia (...). Aceasta este o…

- Turcia ar putea lansa o interventie militara in Libia, a avertizat marti presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, citat de postul TRT si de agentia de presa ANSA."In cazul in care vom fi invitati de Guvernul Fayez al-Sarraj pentru o interventie militara, Turcia va decide autonom ce tip de…

- Presedinte al acestei foste republici sovietice din 2008 pana in 2018, inainte de a deveni pentru o scurta perioada prim-ministru, Sargsyan este acuzat ca "a organizat o privatizare ilegala si deturnare de catre responsabili guvernamentali a 489 de milioane dram (peste 922.000 de euro)", precizeaza…

- Consiliul de Securitate al ONU si-a exprimat ingrijorarea miercuri, intr-o declaratie foarte scurta adoptata in unanimitate, fata de "riscul de dispersare" a jihadistilor tinuti prizonieri in nord-estul Siriei, fara a cere totusi sfarsitul ofensivei militare turce impotriva kurzilor, informeaza France…

- Diplomatul sud-african, care prezideaza Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite in luna octombrie, si-a exprimat speranta ca o reuniune a acestei instante internationale va avea loc extrem de rapid, el facand parte dintre autorii rezolutiilor privind Siria pentru convocarea unei astfel de sesiuni…