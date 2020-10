Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre Londra și Bruxelles ia amploare. Comisarul desemnat pentru Servicii Financiare spune ca ar putea bloca accesul City of London la piata UE Uniunea Europeana este pregatita pentru orice tip de Brexit, inclusiv la blocarea accesului sectorului financiar britanic la piata UE, a declarat…

- Uniunea Europeana vrea sa se inarmeze cu noi puteri pentru a putea penaliza marile companii tehnologice, a scris duminica Financial Times.Planul propus include fortarea gigantilor de tehnologie sa isi imparta sau chiar sa vanda unele dintre operatiunile europene daca dominatia lor pe piata…

- Ursula von der Leyen ii raspunde lui Boris Johnson cu un citat din Margaret Thatcher: "Regatul Unit nu isi incalca tratatele. Asta ar fi rau pentru Marea Britanie” Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri ca acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea…

- Confruntat cu o fronda in propria sa tabara, prim-ministrul britanic Boris Johnson a invocat luni apararea integritatii Regatului Unit pentru a apara controversatul sau proiect de lege care revine asupra unor angajamente asumate in cadrul acordului de Brexit, relateaza AFP. In fata Camerei…

- Legea privind piata interna a Regatului Unit este o masura economica ce ofera cadrul juridic pentru piata tarii dupa Brexit, a declarat joi ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Gove a declarat…

- Regatul Unit a stabilit mai multe detalii ale sistemului de imigrare bazat pe un punctaj, anuntat in februarie. Reuters prezinta luni un rezumat al reglementarilor aplicabile dupa Brexit.Citește și: Raed Arafat, mesaj pentru protestatarii din Piața Victoriei: Ii așteptam la spital! Sigur se…

- Marea Britanie a pus la punct mai multe detalii cu privire la sistemul de imigrare, aplicabile dupa Brexit, relateaza Agerpres, care citeaza agenția de presa Reuters.Numarulcelor care pot intra in Marea Britanie pentru a se angaja aici nu va filimitat, iar lucratorii din Uniunea Europeana vor fi evaluati…

- Uniunea Europeana a avertizat, joi, cetatenii britanici sa se pregateasca pentru controale amanuntite la frontierele europene si pentru alte probleme care ar putea aparea în cazul expirarii tranzitiei post-Brexit fara niciun acord, informeaza cotidianul Financial Times. Negociatorul-sef al…