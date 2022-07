UE se pregăteşte de întreruperea totală a gazului rusesc Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca Uniunea Europeana, formata din 27 de tari, trebuie sa elaboreze planuri de urgenta pentru a fi pregatita in cazul unei intreruperi complete a gazelor rusesti in urma razboiului purtat de Kremlin in Ucraina. UE a impus deja sanctiuni Rusiei, inclusiv asupra unor livrari de energie, si se pregateste sa renunte la livrarile controlate de Kremlin, dar Ursula von der Leyen a declarat ca blocul trebuie sa fie pregatit pentru intreruperi socante venite de la Moscova, conform AP. „De asemenea, trebuie sa ne pregatim acum pentru noi intreruperi… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

