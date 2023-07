UE se numără printre primii membri ai OMC care au acceptat Acordul privind subvențiile pentru pescuit In luna iunie, UE a acceptat in mod oficial, in numele celor 27 de state membre ale sale, Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind subvențiile pentru pescuit. Acceptarea de catre UE accelereaza intrarea in vigoare a acordului și indeplinirea țintei 14.6 a obiectivelor de dezvoltare durabila ale Organizației Națiunilor Unite. Acordul privind subvențiile pentru pescuit este esențial pentru a garanta ca dezvoltarea durabila figureaza printre obiectivele principale ale subvențiilor pentru pescuit și pentru a evita afectarea oceanelor și a stocurilor de pește de care depind mijloacele… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

