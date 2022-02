Prețurile energiei electrice europene au crescut dupa ce Electricite de France(EDF), cel mai mare producator din regiune, și-a redus obiectivul de producție nucleara pentru a doua oara intr-o luna, un semn recent ca aceasta criza energetica este departe de a fi incheiata. Producția nucleara EDF ar putea scadea in acest an la “niveluri nemaivazute din […] The post UE se impușca in picior: criza energetica, agravata de Franța first appeared on Ziarul National .