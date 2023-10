Bruxelles-ul analizeaza daca va prelungi plafonarea de urgența a prețului la gaze introdusa in februarie, pe fondul temerilor ca razboiul din Orientul Mijlociu și sabotajul unei conducte din Marea Baltica ar putea duce la o noua creștere a prețurilor in aceasta iarna. Comisia Europeana a sugerat ca nu exista „niciun indiciu de efecte negative” de […] The post UE se gandește la prelungirea plafonului prețurilor la gaze pentru a evita criza de iarna first appeared on Ziarul National .