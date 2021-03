Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca se va afla luni si marti la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni pe marginea planului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia (CEO). “Noi ne-am asumat si sprijinim Pactul Verde European, acel Green Deal, si evident ca facem pasi in…

- ”Guvernul Romaniei discuta cu reprezentantii Comisiei Europene modul in care propunerile incluse in Planul de Restructurare si Decarbonare (PRD-CEO) al CE Oltenia pot fi adaptate pentru a raspunde recomandarilor facute de Comisie la inceputul lunii februarie, luand in considerare contextul energetic…

- Parlamentul European trimite in judecata Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE (CJUE) pentru "esecul de a actiona" in ceea ce priveste reciprocitatea vizelor UE-SUA, a anuntat, pe Twitter, purtatorul de cuvant al PE, Jaume Duch. "Pe scurt, SUA nu au ridicat obligativitatea vizelor de…

- Comisia Europeana a lansat miercuri prima etapa a consultarii partenerilor sociali europeni cu privire la modalitatile de imbunatatire a conditiilor de munca pentru persoanele care lucreaza prin intermediul platformelor digitale, informeaza un comunicat de presa.

- Cetațenii din Romania și Bulgaria vor trebui sa plateasca 244 de lire sterline pentru o viza temporara de lucru in Marea Britanie. Aceasta suma este cu 55 lire mai ridicata decat cea pretinsa altor cetațeni din Uniunea Europeana. Alaturi de romani și bulgari, tariful de 244 de lire se aplica și cetațenilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Suediei ca, in conformitate cu datele publicate de Institutul local de Meteorologic si Hidrologic, pentru zilele de marti si miercuri, au fost emise cod rosu pentru Regiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Castilla-La Mancha, ca Agenția Meteorologica spaniola a emis un cod portocaliu de ninsori abundente, incepand de azi. De asemenea, Ministerul…

- Norvegia, unde in urma cu cateva zile a avut loc o teribila alunecare de teren, este amenințata in aceste zile de fenomene meteo extreme, anunța agerpres . In plina iarna, autoritațile din aceasta țara nordica au emis un cod galben de incendii pentru zonele in care nu este zapada și unde vegetația se…