UE se asteapta la o noua reducere a livrarilor de gaze rusesti si pregateste un plan pentru reducerea cererii pentru acest combustibil

- ”De la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, stim ca este posibila o perturbare foarte serioasa, iar acum pare probabila. Am facut o munca foarte importanta pentru a fi pregatiti pentru asta. Dar acum este momentul sa o intensificam”, a declarat Kadri Simson, dupa o intalnire a ministrilor Energiei.…

- Polonia si Ucraina cresc productia de carbune energetic, cel mai poluant combustibil fosil. Aceștia se pregatesc pentru lunile de iarna, in timp ce Europa se confrunta cu o criza de securitate energetica exacerbata de razboiul din Ucraina. Utilizarea carbunelui energetic drept combustibil pentru centralele…

- Utilizarea carbunelui termic drept combustibil pentru centralele electrice va trebui sa scada daca lumea doreste sa-si atinga obiectivele de a atinge emisiile nete zero pana la jumatatea secolului. Dar, pe masura ce fluxurile de gaze rusesti catre Europa au scazut dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia…

- Comisia a declarat tarilor, luna trecuta, ca companiile europene ar putea sa plateasca gazele rusesti fara a incalca sanctiunile UE impotriva Moscovei, dar numai daca vor respecta anumite conditii, dupa ce Rusia a cerut cumparatorilor straini sa inceapa sa plateasca gazele in ruble, in caz contrar riscand…

- Uniunea Europeana va depune eforturi pentru a se asigura ca decizia gigantului rus Gazprom de a intrerupe livrarile catre Polonia și Bulgaria va avea cel mai mic impact posibil asupra consumatorilor, a declarat miercuri, 27 aprilie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a comparat…

- Polonia si Bulgaria nu mai primesc gaz rusesc incepand de astazi. Cele doua state au anuntat ca nu intentioneaza sa plateasca pretul gazului in ruble asa cum a cerut Moscova. O analiza arata dependenta europeana de gazul rusesc care ajunge si la 100- in cazul anumitor state. UE, Regatul Unit si SUA…

- Mai multi importatori de gaze naturale rusești au cazut de acord sa treaca la platile in moneda ruseasca, a declarat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, citat de Reuters. „Ne asteptam la decizia (de a trece la ruble) de la alti importatori”, a adaugat Novak, in comentariile publicate in revista…

- Vicepremierul Poloniei, Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), a declarat duminica aceasta ca tara sa este dispusa sa gazduiasca focoase nucleare americane si a pledat pentru cresterea cu 50% a numarului militarilor americani pentru consolidarea flancului estic…