Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a salutat luni anuntul presedintelui american Donald Trump privind Sudanul, care deschide calea pentru retragerea acestei tari de pe lista neagra a SUA cu statele care sustin terorismul, relateaza AFP. "Intentia afisata de Statele Unite de a retrage Sudanul…

- Plimbarea cu masina a lui Donald Trump, care a pararsit pentru o scurta perioada de timp Spitalul Militar Walter Reed din Washington, unde a fost internat pentrua fi ingrijit de covid-19, cu scopul de a-si saluta sustinatorii adunati langa spital, provoaca indignare in Statele Unite, relateaza BFMTV,…

- Iranul este pregatit de un schimb total de detinuti cu Statele Unite, a anuntat ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif intr-o alocutiune online, la Council of Foreign Relations, la New York, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Relatiile intre Washington si Teheran se afla la cel…

- ​ByteDance încearca sa încheie un acord cu Casa Alba, care sa previna interdicția TikTok în Statele Unite, despre care vorbeste de multa vreme președintele Donald Trump.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Bourla a spus in timpul unui interviu acordat emisiunii “Face the Nation” de la CBS ca Pfizer ar trebui sa aiba principalele rezultate ale unui studiu clinic de faza finala, destinate Administratiei pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite, pana la sfarsitul lunii octombrie. ”Daca FDA…

- Un bombardier american Air Force B-52 a fost interceptat, vineri, deasupra Marii Negre, de doua aeronave rusești, informeaza CNN.Piloții ruși au trecut pe langa aeronava B-52 la o distanța de 30 de metri. Aeronava americana B-52 s-a confruntat cu turbulențe, iar spațiul de manevra i-a fost limitat.…

- Statele Unite ale Americii au propus eliminarea Sudanului de pe lista statelor care sponsorizeaza terorismul in schimbul unei despagubiri in valoare de 330 de milioane de dolari pentru victimele americane din Al-Qaida. Propunerea a provocat furie in tara africana afectata de saracie, scrie The Guardian.

- Președintele SUA Donald Trump a jucat golf sambata cu legenda NFL, Brett Favre, iar administrația de la Casa Alba a distribuit o fotografie cu cei doi, veseli, la soare, scrie Daily Beast.Nu este prima partida de golf pe care Donald Trump o face de la inceputul crizei sanitare. Șeful de la Casa Alba…