- Marcel Ciolacu a anunțat oficial, miercuri, ca PSD il propune la Ministerul Agriculturii pe Petre Daea, „un om cu experiența, un patriot, foarte iubit de toți cei care activeaza in agricultura”. „Am decis ca inlocuitorul domnului Chesnoiu e fostul ministru Petre Daea, un om cu experiența (…), un patriot,…

- Fondurile ar ajuta Ucraina, al patrulea cel mai mare exportator de cereale din lume, sa depoziteze produsele din recolta curenta din iulie-august in huse de plastic si containere de depozitare modulare, a precizat Organizatia ONU pentru Alimentatie si Agricultura. Porturile Ucrainei la Marea Neagra…

- Criza de medicamente pe piața romaneasca. Penuria de medicamente este o problema tot mai frecventa in Uniunea Europeana. Problema trataza, in special, medicamentele esențiale. In esența este vorba de medicamentele citostatice sau medicamentele pentru boli cronice. Aceste medicamente sunt destinate sa…

- Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR) solicita Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) sa-i despagubeasca pe fermierii din județele unde seceta a produs deja pagube. La acest moment, sunt zone ale țarii unde culturile agricole au fost afectate in proporție de peste 20%.…

- Din pacate culturile agricole semanate in toamna anului 2021 sunt afectate in diferite grade de seceta crunta pe o suprafața foarte mare a Romaniei. Din cauza lipsei de precipitații, culturile de toamna au imbatranit prematur și au ajuns la maturitate mult mai devreme sau chiar s-au uscat in unele zone…

- Romania are o noua meserie – expert in dezvoltare durabila; suntem primii in Europa, a declarat Laszlo Borbely, consilier de stat in Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, citat de Agerpres. „Avem o rata de ocupare a fortei de munca, care este cea mai mare din Uniunea Europeana – 21,4%, dar nu avem…

- Romania se afla in fața unei noi oportunitați, in contextul crizei actuale din Ucraina și a eforturilor tot mai mari pentru a se garanta siguranța alimentara a consumatorilor. Fermierii din Moldova se pregatesc pentru un an agricol intens, cu noi strategii de valorificare a producției locale. La finele…

- Agricultorii din Ucraina nu se lasa opriti de razboi si au iesit la arat si semanat, echipati cu veste antiglont si casti. Inaintea lor, bombele neexplodate sunt indepartate de genisti.