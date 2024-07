Pornind de la o analiza cruciala a lanțului valoric al bateriilor in UE, Curtea de Conturi Europeana a semnalat un fenomen ingrijorator in atingerea obiectivelor Green Deal. La sfarșitul anului 2023, UE avea o flota totala de 290 de milioane mașini și camionete și mai puțin de 2% dintre ele erau electrice. Dupa ce a […] The post UE s-a blocat la sub 2% mașini electrice. In 2024, cota de piața scade și mai mult first appeared on Ziarul National .