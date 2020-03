UE ridică gradul de risc asociat coronavirusului / Bilanţul mondial: 3.079 de morţi Uniunea Europeana a dispus, luni dupa-amiaza, modificarea la nivelul "ridicat" a gradului de risc asociat epidemiei de coronavirus, în contextul în care virusul a contagiat mii de persoane în 18 tari UE, iar, pe plan mondial, bilantul a ajuns la 3.079 de morti, potrivit Mediafax.



"Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a anuntat astazi ca riscul a fost ridicat de la moderat la nivelul ridicat pentru locuitorii Uniunii Europene.



Cu alte cuvinte, virusul continua sa se raspândeasca", a declarat Ursula von der Leyen,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

