Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 contrazice pozitia Romaniei si sustine varianta Austriei: acest post sustine ca ar detine un document care arata ca 20.000 de migranti ilegali ar fi traversat Romania mergand spre Vest. Documentul ar fi elaborat de guvernul de la Viena, dar, la ora redactarii acestei stiri, el nu fusese postat…

- Peste trei sute șaptezeci de milioane de pasageri au calatorit anul trecut cu avionul in Uniunea Europeana - arata un raport Eurostat. Astfel, s-a inregistrat o creștere de 35% fața de 2020, dupa un declin care a depașit 70 de procente in 2019, ca urmare a restricțiilor impuse de COVID-19,anunța…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 8,1 la suta in primele zece luni, la 105.817 de unitați, poziționand țara pe locul al 13-lea in Uniunea Europeana (UE), potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). In intervalul ianuarie-octombrie, inmatricularile…

- Romania, printre țarile din Uniunea Europeana cu cea mai redusa creștere a producției industriale. Datele Eurostat Romania, printre țarile din Uniunea Europeana cu cea mai redusa creștere a producției industriale. Datele Eurostat In luna septembrie a anului 2022, producția industriala a crescut cu 4,9%…

- Italia, Grecia, Malta si Cipru au denuntat sambata sistemul de gestionare a fluxului de migranti in Uniunea Europeana care face ca ele sa preia cea mai mare parte a poverii si au solicitat o interventie a Comisiei Europene, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Moneda nationala s-a depreciat joi in raport cu dolarul american, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 5,0344 lei, in crestere cu 7,2 bani (+1,45%) fata de cotatia precedenta, de 4,9624 lei, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa scaderile inregistrate in 2019 si 2020, transportul feroviar de marfa in Uniunea Europeana a revenit pe crestere in 2021, iar Romania se numara printre statele cu cele mai importante cresteri anuale, arata datele publicate luni de Eurostat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP. "Ucraina indeamna Uniunea Europeana (UE), NATO si G7 sa…