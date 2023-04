Economia circulara este un alt mod de a ilustra Karma „What goes around, comes around” (Ce oferi aia primești). Toate greșelile pe care le facem, in mod voit sau nu, au consecințe. Tot ceea ce aruncam in mod necontrolat „la gunoi” se intoarce intr-un fel sau altul in ceea ce respiram, in apa pe care o bem, in mancarea pe care o punem pe masa. Cele mai periculoase deșeuri sunt, paradoxal, cele mai mici sau cele a caror importanța a fost multa vreme diminuata. Bateriile alimenteaza cu energie o multitudine de lucruri care ne fac viața mai ușoara: ceasuri, telefoane, aparate de tensiune, laptop-uri,…