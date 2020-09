Uniunea Europeana refuza sa-l recunoasca pe Aleksandr Lukasenko drept presedinte al Belarusului, in pofida juramantului depus in mod neasteptat de acesta miercuri pentru al saselea mandat, a declarat joi seful diplomatiei europene Josep Borrell, atragand atentia asupra 'lipsei oricarei legitimitati democratice' a liderului belarus si cerand o 'reevaluare a relatiilor' blocului comunitar cu Minskul, potrivit AFP. Alegerile din 9 august 'nu au fost nici libere, nici corecte. UE nu recunoaste rezultatele falsificate ale acestuia. In consecinta, asa-zisa 'depunere de juramant'…