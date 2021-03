Uniunea Europeana nu are nevoie de vaccinul rusesc Sputnik V si poate obtine imunitate pe tot continentul folosind productia europeana, a declarat duminica un lider executiv al UE intr-o serie de comentarii care au provocat o reactie din partea producatorului de vaccinuri, relateaza Reuters. In replica, rușii denunța partizanatul funcționarului european. Comisia Europeana a fost criticata pentru lansarea lenta a vaccinurilor in momentul in care blocul se confrunta cu o crestere a cazurilor, transmite Știri.md cu referire la Mediafax. „Absolut va spun: Nu avem nevoie de Sputnik V ”, a declarat…