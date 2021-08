Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atrage atenția asupra pericolului pe care il reprezinta intoxicațiile alimentare, mai frecvente in perioada de canicula. ANSVSA recomanda populației sa acorde atenție atenție locurilor de unde cumpara alimentele, precum…

- Italia a ajuns la un acord cu Uniunea Europeana privind lansarea unui nou operator national, Trasporto Aereo (ITA), care va inlocui Alitalia SpA, a anuntat joi Trezoreria de la Roma, transmite Reuters. Noua companie va fi deplin operationala din 15 octombrie, iar "acordul constructiv si echilibrat"…

- Uniunea Europeana trebuie sa majoreze cantitatea de energie regenerabila pe care o utilizeaza si in paralel sa scada consumul de energie pana in 2030, conform propunerilor publicate miercuri de Comisia Europeana pentru a ajuta blocul comunitar sa isi atinga noile obiective mai ambitioase vizand reducerea…

- Ambalaje folosite pe scara larga in ultimele decenii, acestea au devenit o permanenta sursa de poluare a mediului inconjurator. Ajunse in ape, acestea sunt inghițite de pești, broaște țestoase și alte animale marine, punandu-le viețile in pericol. In 2015, Parlamentul European le-a cerut statelor membre…

- Uniunea Europeana a efectuat luni primele plati din uriasul fond de redresare din criza provocata de Covid-19, sub forma de granturi destinate sa creeze locuri de munca si sa sustina companiile din economiile devastate de pandemie, transmite Reuters. Cele 27 de tari ale UE asteapta sa obtina…

- Nu sunt prea mari sperante pentru relatii mai bune intre Uniunea Europeana (UE) si Rusia in viitorul apropiat, a declarat miercuri seful diplomatiei europene Josep Borrell, cu aproximativ o saptamana inainte ca liderii celor 27 de tari membre ale UE sa discute viitoarea politica a blocului comunitar…

- Statele Unite au impus miercuri sanctiuni unor 64 de companii si trei bulgari, din cauza coruptiei, intre persoane fiind si un oligarh acuzat ca planuia sa creeze o conduita pentru liderii politici rusi, pentru a influenta guvernul din Bulgaria, transmite Reuters. Potrivit Transparency International,…

- Autoritatile de reglementare antitrust din Uniunea Europeana au lansat o investigatie preliminara asupra companiei Coca Cola Co, a anuntat vineri Executivul comunitar, transmite Reuters. "Confirmam ca a fost trimis un chestionar de catre Comisia Europeana, ca parte a investigatie preliminara…