- Uniunea Europeana vrea sa impuna restricții celor care calatoresc pe teritoriul sau dinspre China. Pasagerii zborurilor care vin de acolo vor trebui sa se testeze de Covid inainte de a urca in avion.

- „Majoritatea covarsitoare” a tarilor UE au votat marti in favoarea unor teste Covid sistematice pentru calatorii din China inainte ca acestia sa plece spre Europa, a anuntat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, relateaza AFP.

- Actualul val Covid-19 cu care se confrunta China odata cu abandonarea brusca a politicii ”zero Covid” are mai multe explicații: insuficienta imunizare a populației, protecția mai redusa a vaccinurile chineze, la care se adauga și BF.7, o subvarianta a Omicron. BF.7 pare sa circule intens in China, mai…

- Uniunea Europeana a oferit Chinei vaccinuri gratuite impotriva COVID-19, in urma cresterii numarului de cazuri de infectari din aceasta tara, dupa renuntarea Beijingului la controversata sa politica "zero-COVID", dar China nu a oferit inca un raspuns cu privire la

- Este ”nejustificata” introducerea in Uniunea Europeana a testarii obligatorii pentru depistarea Covid-19 in cazul calatorilor care sosesc din China, unde in prezent se inregistreaza o explozie a cazurilor, a anunțat Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), transmite AFP. Potrivit…

- Banca Mondiala a prognozat miercuri ca preturile la energie vor scadea cu 11% in 2023, dupa un salt de 60% in acest an ca urmare a invaziei rusesti din Ucraina, dar a adaugat ca o cresterea economica mondiala mai lenta precum si restrictiile impuse in China din cauza Covid ar putea duce la o scadere…

- Parchetul European (EPPO) a lansat o ancheta privind achiziționarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana. Șefa Parchetului, Laura Codruța Kovesi, a venit in Romania pentru a urmari aceasta ancheta. Primul drum l-a facut la Ministerul de Finanțe, aco